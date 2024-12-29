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08:21, 29 декабря 2024Россия

Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Лавров: Россия готова к переговорам по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле"», — уточнил он.

По его словам, российские подходы к урегулированию конфликта четко обозначил президент Владимир Путин в своем выступлении в МИД России 14 июня и на пресс-конференции по итогам года 19 декабря.

Лавров подчеркнул, что речь, в частности, идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России.

Несколькими днями ранее Лавров объяснил, что цели ударов на Украине Москва выбирает, исходя из угроз России. По его словам, российские военные наносят удары по точкам, с которых Вооруженными силами Украины (ВСУ) обстреливаются территории РФ.

В свою очередь, в Кремле заявили, что Траектория мирного процесса по Украине не прослеживается. Было подчеркнуто, что вина за это лежит на самой Украине.

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