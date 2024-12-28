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12:46, 28 декабря 2024Россия

В Кремле высказались о переговорах с Украиной

Пресс-секретарь Песков: траектория мирного процесса по Украине не прослеживается
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Траектория мирного процесса по Украине не прослеживается. Так о переговорах с Киевом высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В Кремле подчеркнули, что вина за это лежит на самой Украине. «Главное — выйти на траекторию такого мирного процесса. Пока эта траектория не нащупывается из-за позиции киевского режима, хорошо известной позиции киевского режима», — заявил Песков.

В 2022 году Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорилось о невозможности переговоров с Москвой, однако два года спустя он допустил, что может вести диалог. «Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — заявил Зеленский.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что заявления украинских властей свидетельствуют о неготовности Киева к мирным переговорам с Москвой. Она напомнила, что ранее предложения по урегулированию конфликта на Украине были сформулированы президентом России Владимиром Путиным.

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