Лавров назвал цели ударов на Украине

Лавров: целями ударов на Украине могут быть центры принятия решений в Киеве

Цели ударов на Украине Москва выбирает, исходя из угроз России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ, трансляция ведется на YouTube-канале МИД России.

«Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности, центры принятия решений в Киеве вполне могут быть тоже такими целями. Но отвечать по гражданским целям — это не в наших правилах», — объяснил дипломат.

По словам Лаврова, российские военные наносят удары по точкам, с которых Вооруженными силами Украины (ВСУ) обстреливаются территории РФ.

25 декабря армия России нанесла массированный удар по инфраструктуре военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В Министерстве обороны России подтвердили поражение всех целей. Для этого российские военные использовали беспилотники и высокоточное оружие большой дальности.