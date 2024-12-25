Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре ВПК Украины

МО РФ: ВС России нанесли массированный удар по инфраструктуре ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по инфраструктуре военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

По информации оборонного ведомства, удар наносился при помощи беспилотников, а также высокоточным оружием большой дальности.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сообщили в Минобороны, не уточнив, какие именно объекты подверглись удару.

Как сообщалось ранее, 25 декабря взрывы раздались в Киеве, Харькове, Кременчуге, Днепре и других украинских городах. «Укрэнерго» объявило об отключениях света в связи с ракетной атакой.