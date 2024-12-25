Россия наносит массированный ракетный удар по Украине. Взрывы звучат в Киеве, Харькове и других городах

ВС России наносят массированный ракетный удар по объектам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России наносят массированный ракетный удар по объектам на территории Украины. В городах раздаются взрывы, пишут местные СМИ.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 6:43 на всей территории республики объявили воздушную тревогу. Воздушные силы и мониторинговые паблики Украины сообщают о пуске ракет с бортов российской стратегической авиации, о запуске «Калибров» и баллистики. Власти докладывают, что по Харькову нанесено как минимум семь ударов, при этом местные СМИ пишут о минимум десяти. Взрывы звучат в украинской столице, Харькове, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковской области.

Целью стали объекты энергетики

Укрэнерго объявило об отключениях света в связи с ракетной атакой. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко назвал энергоинфраструктуру Украины целью удара ВС России. По его словам, в настоящее время оператор системы электропередачи принимает меры по ограничению потребления для снижения негативных последствий.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что армия России ударила по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Зеленодольске Днепропетровской области, произошло сильное возгорание.

20 декабря ВС России также нанесли массированный удар по Украине

Под атакой оказались центры принятия решений. В частности, несколько серий взрывов прозвучало в Киеве. Минобороны России сообщило, что с 14 по 20 декабря российские военные нанесли 24 групповых удара по объектам энергетики, военным аэродромам и другим целям.

Удар был нанесен в ответ на совершенную 18 декабря атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области. Российские военные поразили здания Службы безопасности Украины и конструкторского бюро (КБ) «Луч». Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. Кроме перечисленных объектов, удару подверглись позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

На Западе рассказали о нестандартных методах борьбы Украины с энергокризисом

На Украине сохраняется сложная ситуация в энергетической системе, говорил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. «Энергетики, спасатели, саперы работают 24/7», — сказал он. Кроме того, продолжается импорт электричества из Европы.

Между тем The New York Times писала, что власти Украины прибегли к «нетрадиционным мерам» для поддержания пострадавшей от ударов энергосистемы. Среди них — перевозка в страну по частям литовской ТЭЦ, аренда плавучих электростанций у Турции, а также просьба к экспертам ООН расширить присутствие мониторинговых миссий на подстанциях. Плавучие электростанции, которые Украина хочет арендовать у турецкой компании Karpowership, будут установлены на грузовых судах в портах. Ожидается, что станции обеспечат энергией Одесскую область, передавая энергию на наземные подстанции. Однако это сопряжено с проблемами, в частности, дороговизной и защитой судов от атак.