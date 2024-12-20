Крупный пожар начался на складах в Бориспольском районе под Киевом

Украина 20 декабря оказалась под массированным ударом Российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. В окрестностях аэропорта Борисполь после удара Вооруженных сил России загорелись склады.

«Массированный удар по Украине. Предварительно атакуют объекты энергетики и центры принятия решений», — говорится в публикации.

По предварительной неподтвержденной информации канала, атака велась гиперзвуковыми ракетами. По данным Shot, было нанесено минимум пять ударов. В частности, появилась информация об ударах по целям на территории Черкасской области.

«В Сети назвали атаку ударом возмездия за убийство генерала [Игоря] Кириллова», — сказано в публикации канала, однако официальных подтверждений этим сведениям пока нет.

Фото: ГСЧС Украины

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Рано утром в пятницу, 20 декабря, стало известно, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, предупреждение начало действовать в 07:35 по московскому времени в украинской столице, после чего в течение трех минут сирены прозвучали во всех регионах республики.

Позже поступила информация, что в Киеве прозвучали три серии взрывов. Кроме того, в окрестностях аэропорта Борисполь под Киевом загорелись склады после удара Вооруженных сил России.

«Под Киевом масштабный пожар на складе в результате ночной атаки (...). Произошло возгорание складского помещения площадью 15 тысяч квадратных метров», — сообщило издание «РБК-Украина».

Взрывы прозвучали и в городе Переяслав Киевской области.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кириллова убили 17 декабря у подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Бомбу активировали в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Самодельное взрывное устройство большой мощности было размещено на электросамокате, который был припаркован возле подъезда дома, где жил Кириллов.

Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. Ответственность за преступление взяла на себя Служба безопасности Украины.

По подозрению в исполнении теракта был задержан 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Задержанного передали в Следственный комитет России. Он уже дал признательные показания и заявил, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство и разместил его на электросамокате, который припарковал возле подъезда дома, где жил Кириллов.

Для наблюдения за домом исполнитель арендовал каршеринговый автомобиль и установил в нем Wi-Fi-видеокамеру. Кадры с нее транслировались организаторам теракта в онлайн-режиме в Днепропетровске (украинское название города — Днепр). Когда исполнитель получил сигнал о выходе Кириллова и его адъютанта из подъезда, он дистанционно привел взрывное устройство в действие.

Утром 20 декабря Украина пыталась ударить по Курской области ракетой

Утром 20 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Курской области ракету. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«Утром украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении правительства. Там не уточняется о последствиях случившегося и наличии пострадавших.

Кроме того, в ночь на 20 декабря ВСУ выпустили по территории России 36 беспилотников, сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). 16 из них перехватили над Краснодарским краем, 14 — над Черным морем, 5 — над Брянской областью, 1 — над Белгородской областью. Уточняется, что это были беспилотники самолетного типа. В российском оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.