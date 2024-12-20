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09:30, 20 декабря 2024Россия

Украина пыталась ударить по российскому региону ракетой

Правительство Курской области: силы ПВО сбили над регионом украинскую ракету
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Утром в пятницу, 20 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Курской области ракету. Об этом сообщило правительство приграничного российского региона в Telegram-канале.

«Утром украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении правительства. Там не уточняется о последствиях случившегося и наличии пострадавших.

В ночь на пятницу, 20 декабря, ВСУ не пытались атаковать Курскую область. По данным Минобороны, всего за ночь силы ПВО сбили 16 дронов над Краснодарским краем, 14 — над Черным морем, 5 — над Брянской областью, 1 — над Белгородской областью.

В Курской области действует режим ЧС и контртеррористической операции (КТО), с начала августа там идут бои с украинскими военными.

ЖЗЛ
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