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09:27, 20 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о пожаре в окрестностях аэропорта Борисполь

В окрестностях аэропорта Борисполь загорелись склады после удара ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПожары в России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В окрестностях аэропорта Борисполь под Киевом загорелись склады после удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Под Киевом масштабный пожар на складе в результате ночной атаки (...) Произошло возгорание складского помещения площадью 15 тысяч квадратных метров», — сообщило издание.

Пожар начался после удара ВС России в ночь на 20 декабря, возгорание было локализовано в 4:05 по местному времени (5:05 по московскому). Для ликвидации пожара были привлечены спасатели из Киева, аэропорта Борисполь, а также местные пожарные службы. В результате удара жертв и пострадавших нет.

Ранее в городе Переяслав Киевской области прозвучали взрывы.

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