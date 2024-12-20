В Киеве произошли три серии взрывов

В Киеве прозвучали три серии взрывов

В Киеве прозвучали три серии взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В столице новая серия взрывов, сообщают корреспонденты», — говорится в публикации.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко проинформировал, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Он призвал жителей Киева оставаться в укрытиях. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрыве в Сумах. Он прогремел вечером 19 декабря. Военно-воздушные силы Украины сообщали об угрозе удара авиабомбами.