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08:25, 20 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве произошли три серии взрывов

В Киеве прозвучали три серии взрывов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Киеве прозвучали три серии взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В столице новая серия взрывов, сообщают корреспонденты», — говорится в публикации.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко проинформировал, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Он призвал жителей Киева оставаться в укрытиях. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрыве в Сумах. Он прогремел вечером 19 декабря. Военно-воздушные силы Украины сообщали об угрозе удара авиабомбами.

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