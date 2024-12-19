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18:00, 19 декабря 2024Бывший СССР

Взрыв прогремел в Сумах

Взрыв прогремел в Сумах вечером 19 декабря
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Leah Millis / Reuters

Взрыв прогремел в Сумах вечером 19 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 17:28 19 декабря. В 17:24 Военно-воздушные силы Украины сообщили в своем Telegram-канале об угрозе удара авиабомбами Вооруженными силами России.

Ранее ВСУ ударили по трем городам в Запорожской области. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об ударе ВСУ по жилым домам и объектам инфраструктуры в Васильевке, Пологах и Токмаке.

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