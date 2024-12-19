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16:09, 19 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ ударили по трем городам в Запорожской области

Рогов: ВСУ ударили по Токмаку, Васильевке и Пологам в Запорожской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Токмаку, Васильевке и Пологам в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Во всех трех случаях обошлось без жертв и пострадавших», — подчеркнул общественный деятель.

Рогов сообщил об ударе ВСУ по жилым домам и объектам инфраструктуры в трех городах Запорожской области. Как сообщается, украинские войска атаковали Васильевку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ударили по Токмаку с помощью управляемых авиабомб. Также ВСУ обстреляли Пологи из реактивных систем залпового огня.

Ранее глава украинской Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры на подконтрольной территории. Какие именно объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется.

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