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09:10, 19 декабря 2024Бывший СССР

Под Запорожьем повреждены объекты инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА: в области повреждены объекты инфраструктуры
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области несколько объектов инфраструктуры получили повреждения. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Какие именно объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется.

Ранее на Украине подтвердили, что Вооруженные силы России приблизились к трассе ЗапорожьеКурахово на расстояние в два километра. В результате продвижения российских войск также возникла вероятность окружения Вооруженных сил Украины в районе Макаровки.

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