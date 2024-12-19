Под Запорожьем повреждены объекты инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА: в области повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области несколько объектов инфраструктуры получили повреждения. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Какие именно объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется.

Ранее на Украине подтвердили, что Вооруженные силы России приблизились к трассе Запорожье — Курахово на расстояние в два километра. В результате продвижения российских войск также возникла вероятность окружения Вооруженных сил Украины в районе Макаровки.