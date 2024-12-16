На Украине подтвердили продвижение ВС России к трассе Запорожье — Курахово

DeepState: ВС России приблизились к трассе Запорожье — Курахово возле Зеленовки

Вооруженные силы (ВС) России приблизились к трассе Запорожье — Курахово на расстояние в два километра. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState подтвердил продвижение ВС России на кураховском направлении возле населенного пункта Зеленовка в Донецкой народной республике (ДНР). По данным аналитиков, до выхода на трассу с юга осталось 2,3 километра, ранее это расстояние составляло пять километров.

Отмечается успешное наступление российских военных в районе населенного пункта Даченское на покровском (красноармейском) направлении в ДНР, а также к северу от Часова Яра. В результате продвижения ВС России также возникла вероятность окружения Вооруженных сил Украины в районе Макаровки.

Ранее командир батальона 150-й дивизии ВС России Азак раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ под Курахово. По его словам, взятие Максимильяновки в ДНР облегчило продвижение российских войск.