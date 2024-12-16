Комбат Азак: взятие Максимильяновки облегчило продвижение войск РФ на Курахово

Командир батальона 102 полка 150-й дивизии Азак раскрыл подробности прорыва обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Он рассказал РИА Новости, что поселок Максимильяновка был единственным мощным укреплением, после взятия которого продвижение российских войск стало проще.

«К обороне Максимильяновки ВСУ готовились: опорные пункты на каждом перекрестке, между зданиями и под ними прорыты траншеи», — отметил Азак. Он добавил, что украинские военные в ходе штурма укрывались в доме культуры, в школе, в детском саду.

«Для нас Максимильяновка имела ключевое значение — это плацдарм, с которого начался штурм Курахово, обход его с флангов. Поэтому противник так сильно держался за этот населенный пункт», — объяснил командир роты с позывным Сократ.

Ранее Азак сообщил, что ВСУ обстреляли мирных жителей поселка Дальнее, расположенного под Курахово. По его словам, после ухода из Дальнего ВСУ начали минометный и артиллерийский обстрел.