Комбат рассказал об обстреле ВСУ мирных жителей под Курахово

РИА Новости: ВСУ обстреляли мирных жителей в ходе эвакуации из Дальнего в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей поселка Дальнее, расположенного под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал командир батальона с позывным Азак.

По его словам, после ухода из Дальнего ВСУ начали минометный и артиллерийский обстрел. Российские военнослужащие предпринимали попытки вывезти из зоны боевых действий мирных жителей, однако спастись удалось не всем.

«Собрали пожилых. Как только вышли из Дальнего, начался минометный налет. Точку эвакуации, куда подъехала багги, обстреляли целенаправленно. Сопровождающего бойца "затрехсотило". Людей успели посадить на багги. Женщина и мужчина не выжили — муж и жена. Остальных спасли», — рассказал комбат.

Ранее Группа военных ВСУ сдалась российским войскам из-за артиллерийских обстрелов со стороны своих. «Ваши подходили, очень много человек. Свои же нас бомбили и "задвухсотили" одного нашего», — сказал пленный.