Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:45, 16 декабря 2024Бывший СССР

Комбат рассказал об обстреле ВСУ мирных жителей под Курахово

РИА Новости: ВСУ обстреляли мирных жителей в ходе эвакуации из Дальнего в ДНР
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей поселка Дальнее, расположенного под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал командир батальона с позывным Азак.

По его словам, после ухода из Дальнего ВСУ начали минометный и артиллерийский обстрел. Российские военнослужащие предпринимали попытки вывезти из зоны боевых действий мирных жителей, однако спастись удалось не всем.

«Собрали пожилых. Как только вышли из Дальнего, начался минометный налет. Точку эвакуации, куда подъехала багги, обстреляли целенаправленно. Сопровождающего бойца "затрехсотило". Людей успели посадить на багги. Женщина и мужчина не выжили — муж и жена. Остальных спасли», — рассказал комбат.

Ранее Группа военных ВСУ сдалась российским войскам из-за артиллерийских обстрелов со стороны своих. «Ваши подходили, очень много человек. Свои же нас бомбили и "задвухсотили" одного нашего», — сказал пленный.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Уголовную статью о крушении танкера в Черном море изменили. В чем предстоит разобраться следователям?

      В России взлетел спрос на имитированную икру

      Москвичей предупредили о метели

      Израиль ударил по военным объектам в Латакии и Тартусе

      В МИД Турции опровергли участие страны в свержении Асада

      Глава Минтруда высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря

      В ФСБ сообщили о срыве более 130 воздушных атак в ДНР за прошедшую неделю

      Блогер поел шаурму на ее исторической родине и описал блюдо фразой «в России вкуснее»

      Российские военные уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов

      Комбат раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ под Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше