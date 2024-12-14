Группа военных ВСУ сдалась в плен после обстрелов со стороны своих

Военные ВСУ сдалась в плен из-за артиллерийских обстрелов со стороны своих

Группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась российским войскам из-за артиллерийских обстрелов со стороны своих. Об этом рассказал один из пленных украинский солдат Сергей Кещук, его слова приводит ТАСС.

По словам военного, его перебросили на покровское направление с города Доброполье. Там его и еще трех человек собрал проводник Ваха и отправил на позицию в лесополк. Там военным дали задание держать позицию и докладывать об увиденном. Так четверо военных провели десять дней.

По словам пленного военного, сдаться они решили, когда стали приближаться российские войска. «Ваши подходили, очень много человек. Свои же нас бомбили и задвухсотили одного нашего», — сказал Кещук.

Ранее сообщалось, что за неделю в зоне СВО в плен сдались 87 украинских военных.

