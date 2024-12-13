Минобороны России заявило о сдаче в плен почти 100 украинских военных в зоне СВО

Минобороны России: за неделю в зоне СВО в плен сдались 87 украинских военных

За неделю с 7 по 13 декабря в плен российским военнослужащим на линии боевого соприкосновения сдались почти 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, оружие сложили 87 украинских военных. Другие подробности не раскрываются.

Ранее пленный украинский боец Иван Сова рассказал, что солдаты ВСУ подвергаются психологической обработке, чтобы они не сдавались в плен даже ценою жизни. Военнослужащий также подчеркнул, что после получения ранения сослуживцы бросили его на поле боя. Медицинскую помощь мужчине оказывали россияне.

3 декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Киев в саботаже обмена военнопленными. По ее словам, Украина отказывается принять 630 граждан республики. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила список с украинскими пленными, чтобы о солдатах узнали их родственники.