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08:36, 3 декабря 2024Бывший СССР

Захарова обвинила Киев в саботаже обмена военнопленными

Захарова: Киев продолжает саботировать обмен военнопленными
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Киев продолжает саботировать обмен военнопленными с Москвой, отказываясь принять 630 граждан Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает все для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы, у которой были результаты, в сторону бесконечных международно-политических перформансов, рассматривая подобное затягивание времени как медийный инструмент для продвижения своих интересов», — написала она.

По словам дипломата, Украина не забирает своих людей, оказавшихся в плену. Она подчеркнула, что 630 оказавшихся в плену граждан Украины «не нужны Владимиру Зеленскому», отказавшемуся от них.

Захарова также напомнила, что минобороны России предлагало Киеву в рамках обмена забрать 935 военнопленных, однако украинские власти отказались забирать более 600 из них. Она подчеркнула, что Россия готова незамедлительно передать их на паритетных условиях.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала перечень из сотен готовых к обмену и не включенных Киевом в обменные списки пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее словам, все фигуранты списка содержатся на территории России больше года.

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