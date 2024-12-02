Опубликован список готовых к обмену и получивших отказ от Украины пленных ВСУ

Москалькова показала данные о сотнях не включенных в обменный список солдат ВСУ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала перечень из сотен готовых к обмену не включенных Киевом в обменные списки пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таблицу с данными военнослужащих она разместила в Telegram.

Всего в списке 630 человек — указаны их фамилия, имя, отчество, а также дата рождения. «Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс», — написала омбудсмен.

Все фигуранты списка содержатся на территории России больше года, отметила Москалькова. Вину за то, что бойцы ВСУ не могут вернуться к своим семьям, она возложила на украинскую сторону.

В ноябре Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Соотношение переданных сторонами тел составило 1 к 15 — Киев получил 563 тела, а Москва — 37. Может ли это сказать о соотношении потерь сторон, неизвестно.