Москалькова подготовила список с находящимися в безопасности пленными ВСУ

Омбудсмен Москалькова заявила о списке с 630 украинскими пленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила список с находящимися в безопасности украинскими пленными. В него она включила 630 человек, передает РИА Новости.

Омбудсмен хочет, чтобы о военнослужащих узнали их родственники на Украине. При этом Москалькова утверждает, что ее коллеги холодно восприняли эту информацию. Аналогичные сведения о российских пленных никто не предоставил, подчеркнула она.

До этого Москалькова выразила надежду, что украинских пленных, попавших в Россию, в ближайшее время обменяют.

Омбудсмен тогда подчеркнула, что все фигуранты списка содержатся на территории России больше года. Вину за то, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут вернуться к своим семьям, Москалькова возложила на украинскую сторону.