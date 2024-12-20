Минцифры: воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации республики.

По данным ресурса, предупреждение начало действовать в 7:35 (мск) в украинской столице, после чего в течение трех минут сирены прозвучали во всех регионах республики.

Ранее в Киеве прозвучали три серии взрывов.

В ночь на 20 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 36 беспилотников. ВСУ пытались атаковать российские регионы беспилотниками самолетного типа, уточнили в Минобороны.

