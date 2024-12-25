На Украине назвали цель массированного удара ВС России

Минэнерго Украины: целью удара ВС России являются объекты энергетики

Целью массированного удара Вооруженных сил (ВС) России являются объекты энергетики. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Как только будет разрешена ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять причиненный ущерб», — сообщил министр.

Галущенко назвал энергоинфраструктуру Украины целью удара ВС России утром 25 декабря. По его словам, в настоящее время оператор системы электропередачи принимает меры по ограничению потребления для снижения негативных последствий.

Утром 25 декабря Украина подверглась массированному ракетному удару. Взрывы прозвучали в Харькове, в Кременчуге, а также в Днепропетровске.