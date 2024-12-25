На Украине сообщили о массированной ракетной атаке

Украина подверглась массированному ракетному удару

Украина подверглась массированному ракетному удару. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Воздушные силы и мониторинговые паблики сообщают о пуске ракет с бортов российской стратегической авиации, о запуске "Калибров" и баллистики», — утверждается в публикации.

Сообщается, что на всей территории страны объявлена воздушная тревога. По данным издания, взрывы прозвучали в Харькове, в Кременчуге, а также в Днепропетровске.

В Салтовском районе Харькова после одного из ударов начался пожар, утверждает «Страна.ua».

До этого появилась информация о том, что энергетическая компания «Укрэнерго» вводит превентивные отключения электроэнергии в связи с масштабной ракетной атакой.