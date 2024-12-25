В Харькове прозвучали взрывы

В Харькове прозвучала серия взрывов

В Харькове прозвучала серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

Издание «Страна» уточняет, что нанесено как минимум семь ударов, а местные паблики говорят о минимум 10 взрывах.

В Салтовском районе города после одного из ударов начался пожар.

Ранее сообщалось, что Украина подверглась массированному ракетному удару. «Воздушные силы и мониторинговые паблики сообщают о пуске ракет с бортов российской стратегической авиации, о запуске "Калибров" и баллистики», — утверждалось в СМИ.