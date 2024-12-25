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07:22, 25 декабря 2024Бывший СССР

На Украине превентивно отключили электроэнергию

На Украине ввели превентивные отключения электроэнергии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине вводятся превентивные отключения электроэнергии. Об этом сообщает издание «Страна».

В ряде регионов, включая Киев, объявлена воздушная тревога.

21 декабря Армия России ударила по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Министерстве обороны. Обстрел велся оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

На Украине сохраняется сложная ситуация в энергетической системе, утверждал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В частности, применяются графики вынужденного отключения света.

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