Армия России ударила по объектам энергетики ВПК Украины

МО: ВС РФ ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины

Армия России ударила по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, месту хранения ударных беспилотников и скоплениям живой силы и военной техники в 147 районах.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупреждал, что энергосистема Украины окажется на грани краха в случае нарушения работы оставшихся под ее контролем девяти атомных реакторов. Он указал, что в последнее время украинская энергосистема регулярно сталкивается с проблемами из-за российских ракетных ударов.

О то, что на Украине сохраняется сложная ситуация в энергетической системе, говорил и премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В регионах Украины применяются графики вынужденного отключения света, продолжается импорт электричества из Европы.