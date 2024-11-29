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16:03, 29 ноября 2024Бывший СССР

Шмыгаль заявил о сложной ситуации на Украине в области энергетики

Шмыгаль: на Украине сохраняется сложная ситуация в энергетике
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

На Украине сохраняется сложная ситуация в энергетической системе. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время заседания кабмина, речь главы кабмина приведена в его личном Telegram-канале.

По его словам, в энергетическом секторе возникли ограничения по мощности. Это создало дефицит в генерации собственной энергии. «Энергетики, спасатели, саперы работают 24/7», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в регионах Украины применяются графики вынужденного отключения света. Шмыгаль также заявил о продолжении импорта электричества из Европы.

Ранее сообщалось, что подконтрольный Вооруженным силам Украины Херсон оказался обесточен из-за ударов по энергетике. Кроме того, без электричества продолжает оставаться еще 64 населенных пункта.

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