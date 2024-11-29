«Укрэнерго»: Херсон обесточен из-за ударов по энергетике

Херсон оказался обесточен из-за ударов по энергетике. Об этом сообщает украинская энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Глава местной областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что из-за массированного ракетного удара по всей Украине без электричества продолжает оставаться 64 населенных пункта региона. По его словам, ситуация в энергосистеме остается сложной, но все службы круглосуточно работают, чтобы как можно быстрее вернуть электричество. Он добавил, что первыми будут подключать объекты критической инфраструктуры.

Ранее 70 процентов Николаевской области, в том числе областной центр, оказались обесточены. В районах, где удалось восстановить питание, действуют графики почасовых отключений света.