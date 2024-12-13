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15:20, 13 декабря 2024Экономика

В МАГАТЭ заявили о крахе энергетики Украины при одном условии

Глава МАГАТЭ Гросси: Украина нежизнеспособна без контролируемых ей реакторов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Энергосистема Украины окажется на грани краха в случае нарушения работы оставшихся под ее контролем девяти атомных реакторов. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводит ТАСС.

В последнее время, подчеркнул он, украинская энергосистема регулярно сталкивается с проблемами из-за российских ракетных ударов. В пятницу, 13 декабря, атакам подверглись сразу пять из оставшихся под контролем республики девяти атомных реакторов, заявил глава МАГАТЭ.

В результате на Украине заметно сократилась выработка генерации. Это было необходимо, чтобы избежать проблем с охлаждением из-за сокращения внешнего питания. «Сегодня — сложный день (для украинской энергосистемы — прим. «Ленты.ру»)», — посетовал Гросси.

Он предупредил, что в случае нарушения работы на всех оставшихся под контролем Украины ядерных реакторах энергосистема страны окажется «нежизнеспособной». «Украинская энергосистема полностью зависима от них», — резюмировал руководитель агентства.

Ранее о серьезном ущербе энергосистемы республики от российских ракетных ударов заявлял президент Украины Владимир Зеленский. В середине июня 2024 года, как отмечал он, в стране были уничтожены или сильно повреждены в общей сложности 80 процентов тепловой электрогенерации и треть производства гидрогенерации. В Киевской школе экономики оценивали суммарный урон местной энергетике к тому времени в более чем 56 миллиардов долларов.

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