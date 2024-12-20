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11:03, 20 декабря 2024Россия

Минобороны раскрыло детали ответного удара за атаку ВСУ ATACMS по Ростовской области

МО: в ответ на удар ATACMS по Ростовской области поражены здания СБУ и КБ «Луч»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ответ на совершенную 18 декабря атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области российскими военными были поражены здания Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторского бюро (КБ) «Луч». Детали ответного удара раскрыли журналистам в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. Кроме перечисленных объектов удару подверглись позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

В Минобороны отметили, что удар ВСУ ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области поддерживался «западными кураторами».

Рано утром 20 декабря стало известно, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, предупреждение начало действовать в 7:35 (по московскому времени) в украинской столице, после чего в течение трех минут сирены прозвучали во всех регионах республики.

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