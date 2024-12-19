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18:07, 19 декабря 2024Россия

Минобороны рассказало о противоракетном бое со Storm Shadow и ATACMS в регионе России

МО России: ВСУ 18 декабря ударили Storm Shadow и ATACMS по Ростовской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18 декабря нанесли удар ракетами Storm Shadow и ATACMS по Ростовской области. О этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В Минобороны рассказали, что по упомянутому российскому региону было выпущено шесть ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow. По заявлению оборонного ведомства, российские войска вступили в противоракетный бой, сбили все снаряды ATACMS и три из четырех ракет Storm Shadow.

«Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината ["Каменский"]», — сообщили в Минобороны.

О пострадавших и масштабах разрушений после атаки не сообщается.

Ранее сообщалось, что под удар ВСУ попала также нефтебаза в Новошахтинске Ростовской области. В сети появились кадры пожара на предприятии.

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