ВС России ударили по энергообъекту в Днепропетровской области

Лебедев: ВС России ударили по ТЭЦ в Зеленодольске Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Зеленодольске Днепропетровской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Прилетело в ТЭЦ, сильное возгорание, свет вырубили раньше», — рассказал подпольщик.

Лебедев сообщил об ударе ВС России по энергообъекту в Днепропетровской области. По его словам, в городе отключили электроэнергию еще до попадания в ТЭЦ.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал цель массированного удара ВС России. По его словам, в настоящее время оператор системы электропередачи принимает меры по ограничению потребления.