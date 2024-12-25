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08:34, 25 декабря 2024Бывший СССР

ВС России ударили по энергообъекту в Днепропетровской области

Лебедев: ВС России ударили по ТЭЦ в Зеленодольске Днепропетровской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ударили по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Зеленодольске Днепропетровской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Прилетело в ТЭЦ, сильное возгорание, свет вырубили раньше», — рассказал подпольщик.

Лебедев сообщил об ударе ВС России по энергообъекту в Днепропетровской области. По его словам, в городе отключили электроэнергию еще до попадания в ТЭЦ.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал цель массированного удара ВС России. По его словам, в настоящее время оператор системы электропередачи принимает меры по ограничению потребления.

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