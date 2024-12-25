ВС России ударили по энергообъекту в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Зеленодольске Днепропетровской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
«Прилетело в ТЭЦ, сильное возгорание, свет вырубили раньше», — рассказал подпольщик.
Лебедев сообщил об ударе ВС России по энергообъекту в Днепропетровской области. По его словам, в городе отключили электроэнергию еще до попадания в ТЭЦ.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал цель массированного удара ВС России. По его словам, в настоящее время оператор системы электропередачи принимает меры по ограничению потребления.