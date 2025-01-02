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12:42, 2 января 2025Бывший СССР

На Украине отвергли возможность переговоров с Россией

Советник Зеленского Подоляк отверг возможность переговоров с Россией
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Советник главы Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность начала переговоров о мире с Россией. Об этом в четверг, 2 января, сообщает РИА Новости.

По словам советника офиса президента Украины, все разговоры о переговорах — иллюзия, поскольку Россия «не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну». Кроме того Подоляк считает, что Украина должна получить гарантии безопасности со стороны США.

1 января глава международного управления партии премьер-министра Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» Катарина Рот-Неведялова рассказала, что власти Словакии видят готовность президента России Владимира Путина к переговорам по Украине и готовы предоставить площадку.

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