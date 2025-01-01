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16:25, 1 января 2025Мир

В Словакии увидели готовность Путина к миру

Рот-Неведялова: в Словакии заметили готовность Путина к переговорам по Украине
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Власти Словакии видят готовность президента России Владимира Путина к переговорам по Украине и готовы предоставить площадку, заявила депутат Европарламента, глава международного управления партии премьер-министра Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» Катарина Рот-Неведялова. Ее слова приводит ТАСС.

«Я расцениваю это как позитивный знак и готовность России к прекращению огня, началу переговоров и поиску пути к миру. Мы можем только поддержать это», — высказалась она, напомнив, что Словакия всегда призывала к переговорам.

Рот-Неведялова выразила мнение, что Евросоюз должен был выступить в качестве посредника с самого начала конфликта.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украине придется отказаться от части своей территории. Он также подчеркнул, что Словакия желает, чтобы конфликт немедленно прекратился и «состоялись какие-то мирные переговоры, какое-то перемирие».

Фицо, в свою очередь, отмечал, что не понимает руководство Украины, которое тянет государство в катастрофу.

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