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03:50, 30 декабря 2024Мир

В Словакии допустили признание Украиной потери части территории

Министр Калиняк: Украине придется смириться с потерей части территорий
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: M. Popow / IMAGO / Global Look Press

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью телеканалу te3 заявил, что Украине придется отказаться от части своей территории.

По его словам, это показывает реальность. «Для нас наибольший интерес состоит в том, чтобы война немедленно прекратилась и состоялись какие-то мирные переговоры, какое-то перемирие, в котором мы все, конечно, можем каким-то образом принять участие», — подчеркнул Калиняк.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не понимает руководство Украины, которое тянет государство в катастрофу, а также отметил ухудшение переговорных позиций Киева с каждым днем. «Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — предупредил он.

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