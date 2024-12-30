Министр Калиняк: Украине придется смириться с потерей части территорий

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью телеканалу te3 заявил, что Украине придется отказаться от части своей территории.

По его словам, это показывает реальность. «Для нас наибольший интерес состоит в том, чтобы война немедленно прекратилась и состоялись какие-то мирные переговоры, какое-то перемирие, в котором мы все, конечно, можем каким-то образом принять участие», — подчеркнул Калиняк.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не понимает руководство Украины, которое тянет государство в катастрофу, а также отметил ухудшение переговорных позиций Киева с каждым днем. «Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — предупредил он.

