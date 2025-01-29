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09:25, 29 января 2025Путешествия

В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Санкт-Петербурга сняли ограничения на полеты
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В двух российских аэропортах — Казани и Санкт-Петербурга — сняли введенные в ночь на 29 января ограничения на полеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что в авиагавани Казани полеты приостанавливали с 00:55 до 02:42, а в Санкт-Петербурге — с 02:56 до 04:32. За это время три самолета, летевших в Татарстан, перенаправили на запасные аэродромы.

В аэропорту Казани ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Позже в Татарстане вновь объявили угрозу атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

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