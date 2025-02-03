В России ограничили работу аэропортов в пяти городах

Росавиация: В России ограничили работу аэропортов в пяти городах

В России ограничили работу аэропортов в пяти городах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.

Ранее аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на работу. Это сделано в целях обеспечения безопасности полетов самолетов в российском регионе.

12 января сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыл прием и отправку самолетов. Работу воздушной гавани ограничили из-за сложных метеоусловий.