Аэропорт Пулково ограничил работу

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыт из-за сложных метеоусловий

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыл прием и отправку самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.

Отмечается, что аэропорт ограничил работу из-за сложных метеоусловий. В настоящий момент персонал авиагавани очищает взлетно-посадочные полосы от снега.

Предварительно, прием и отправка самолетов должны были возобновиться в 9:15. Позже в Пулково сообщили о продлении ограничений. «Возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий», — уточнили представители пресс-службы аэропорта.

В конце декабря отправление рейсов из петербургского аэропорта Пулково задержали из-за ложного сигнала о минировании. Борта досмотрела следственно-оперативная группа с участием кинолога.