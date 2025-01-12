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09:12, 12 января 2025Путешествия

Аэропорт Пулково ограничил работу

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыт из-за сложных метеоусловий
Мария Винар

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom  

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыл прием и отправку самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.

Отмечается, что аэропорт ограничил работу из-за сложных метеоусловий. В настоящий момент персонал авиагавани очищает взлетно-посадочные полосы от снега.

Предварительно, прием и отправка самолетов должны были возобновиться в 9:15. Позже в Пулково сообщили о продлении ограничений. «Возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий», — уточнили представители пресс-службы аэропорта.

В конце декабря отправление рейсов из петербургского аэропорта Пулково задержали из-за ложного сигнала о минировании. Борта досмотрела следственно-оперативная группа с участием кинолога.

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