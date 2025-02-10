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07:01, 10 февраля 2025Россия

Мэр Краснодара раскрыл ситуацию на месте падения обломков БПЛА на жилой дом

Мэр Наумов: Обломки беспилотника упали на дом в районе Сенного рынка
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Shot

Обломки беспилотного летательного аппарата, которые рухнули на дом в районе Сенного рынка в Краснодаре, упали только на технические помещения жилого здания. Подробности о ситуации раскрыл глава российского города Евгений Наумов в Telegram-канале.

«Все оперативные группы работают на месте. Жертв нет. Системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали», — написал он.

По данным главы Краснодара, возгораний после ЧП не последовало. Наумов напомнил жителям о запрете на фото и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Он также призвал не поднимать осколки БПЛА и сообщать об опасных находках в полицию.

ВСУ пытались атаковать Краснодарский край в ночь на понедельник, 10 февраля. Обломки дрона, как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, упали на техническое помещение крыши дома в жилом комплексе «Центральный». Оперативные службы уже начали поквартирный обход.

ЖЗЛ
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