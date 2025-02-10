Упавшие обломки беспилотника у жилого дома в Краснодаре сняли на видео

В сети появились кадры обломков беспилотника, которые упали у жилого дома в Краснодаре. Их публикует Teelgram-канал Shot.
На кадрах видна железная часть беспилотника, которая лежит на асфальте у дома. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, место падения дронов оценили.
Ранее в сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над жилым домом в Краснодаре. На них слышен мощный взрыв и видна световая вспышка.
ВСУ пытались атаковать Краснодарский край в ночь на понедельник, 10 февраля. Обломки дрона, как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, упали на крышу дома в жилом комплексе «Центральный». Обломки упали только на технические помещения жилого здания, уточнял мэр Краснодара Евгений Наумов.
По данным Минобороны, над Кубанью за ночь перехватили семь беспилотников. Всего ВСУ в ночь на 10 февраля пытались атаковать шесть регионов России с помощью 15 БПЛА.