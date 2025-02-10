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07:24, 10 февраля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на шесть регионов России

Минобороны: Силы ПВО сбили 15 беспилотников над шестью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

В ночь на понедельник, 10 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать шесть регионов России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего над Россией сбили 15 украинских беспилотников, большую часть из которых — семь — перехватили над Краснодарским краем.

Силы противовоздушной обороны (ПВО), помимо этого, уничтожили три беспилотника над Брянской и два над Ростовской областями. Еще по одному удалось перехватить над Курской областью и Крымом.

Вечером 9 февраля два беспилотника сбили над Черным морем, еще один — над Крымом. В ночь на 9 февраля силы ПВО сбили 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над восемью российскими регионами. Под удар попали Курская, Орловская, Брянская, Тульская Воронежская и другие области.

ЖЗЛ
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