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07:58, 9 февраля 2025Россия

Система ПВО сбила 35 беспилотников в восьми российских регионах

Минобороны: Система ПВО сбила 35 БПЛА в 8 российских регионах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 9 февраля сбила 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над восемью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Больше всего беспилотников, а именно 18, было поражено в небе над Курской области, отметили в оборонном ведомстве.

«По четыре (БПЛА были сбиты) над территорией Орловской области и Краснодарского края; по три – над территорией Воронежской и Ростовской областей и по одному – над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым», — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 150 беспилотных летательных аппаратов в зоне действий группировки войск «Восток».

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