Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 150 БПЛА в зоне действий «Востока»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 150 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне действий группировки войск «Восток». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев в беседе с РИА Новости.

«В течение суток противник потерял до 150 беспилотных летательных аппаратов и четыре пункта управления беспилотной авиацией», — рассказал представитель Минобороны.

Гордеев добавил, что бойцы «Востока» также уничтожили две гаубицы Д-30.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько беспилотников в одном из районов региона.