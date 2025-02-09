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05:56, 9 февраля 2025Россия

Бойцы группировки войск «Восток» уничтожили 150 БПЛА ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 150 БПЛА в зоне действий «Востока»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 150 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне действий группировки войск «Восток». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев в беседе с РИА Новости.

«В течение суток противник потерял до 150 беспилотных летательных аппаратов и четыре пункта управления беспилотной авиацией», — рассказал представитель Минобороны.

Гордеев добавил, что бойцы «Востока» также уничтожили две гаубицы Д-30.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько беспилотников в одном из районов региона.

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