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05:37, 9 февраля 2025Россия

Система ПВО сбила беспилотники в российском регионе

Губернатор Гусев: Система ПВО сбила БПЛА в Воронежской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Опасность атаки беспилотниками в регионе сохраняется», — написал губернатор Воронежской области.

Ранее жители Железногорска Курской области сообщили о нескольких взрывах в городе. Предварительно, система ПВО отразила атаку украинских БПЛА. Официального подтверждения информации не поступало.

До того в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на 8 февраля сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя российскими регионами.

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