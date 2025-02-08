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07:37, 8 февраля 2025Россия

Российские средства ПВО сбили более 30 беспилотников над четырьмя регионами

Минобороны: Средства ПВО сбили 36 дронов ВСУ над четырьмя регионами России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 8 февраля сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Уточняется, что 18 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над территорией Ростовской области, 11 — над Волгоградской областью, пять — над Белгородской областью и два — над Краснодарским краем.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь раскрыл подробности ночной атаки ВСУ. По его словам, никто из жителей не пострадал, однако в Первомайском районе Ростова-на-Дону были повреждены жилые дома и автомобили. Также в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия, сотрудников эвакуировали.

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