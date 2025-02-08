Власти Ростовской области раскрыли подробности ночной атаки ВСУ

Врио ростовского губернатора Слюсарь сообщил об атаке беспилотников на регион

Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что никто из жителей не пострадал, но в Первомайском районе Ростова-на-Дону были повреждены жилые дома и автомобили. «Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов», — рассказал Слюсарь.

Кроме того, в Чертковском районе повреждения получили административно-бытовые здания предприятия, сотрудников эвакуировали. На место происшествия прибыли дежурные службы.

В ночь на субботу, 8 февраля, сообщалось о взрывах в Ростове-на-Дону. Местные жители рассказали, что слышали минимум пять взрывов над городом. По предварительной информации, в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщал Telegram-канал Shot, украинские войска пытались нанести удар по нефтеперекачивающей станции.