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06:29, 8 февраля 2025Россия

Власти Ростовской области раскрыли подробности ночной атаки ВСУ

Врио ростовского губернатора Слюсарь сообщил об атаке беспилотников на регион
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что никто из жителей не пострадал, но в Первомайском районе Ростова-на-Дону были повреждены жилые дома и автомобили. «Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов», — рассказал Слюсарь.

Кроме того, в Чертковском районе повреждения получили административно-бытовые здания предприятия, сотрудников эвакуировали. На место происшествия прибыли дежурные службы.

В ночь на субботу, 8 февраля, сообщалось о взрывах в Ростове-на-Дону. Местные жители рассказали, что слышали минимум пять взрывов над городом. По предварительной информации, в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщал Telegram-канал Shot, украинские войска пытались нанести удар по нефтеперекачивающей станции.

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