Над Ростовом-на-Дону прогремели взрывы

Shot: Над Ростовом-на-Дону прогремели не менее 5 сильных взрывов

Не менее пяти сильных взрывов прогремели в небе над Ростовом-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Местные жители рассказали, что слышали минимум пять взрывов над городом. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет», — указано в сообщении.

Отмечается, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, город подвергся атаке украинских беспилотников.

Ранее очередная серия взрывов прогремела в Киеве. Подробности случившегося пока неизвестны. Взрывы также были слышны в Чернигове и Броварах.