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02:52, 8 февраля 2025Россия

Над Ростовом-на-Дону прогремели взрывы

Shot: Над Ростовом-на-Дону прогремели не менее 5 сильных взрывов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Не менее пяти сильных взрывов прогремели в небе над Ростовом-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Местные жители рассказали, что слышали минимум пять взрывов над городом. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет», — указано в сообщении.

Отмечается, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, город подвергся атаке украинских беспилотников.

Ранее очередная серия взрывов прогремела в Киеве. Подробности случившегося пока неизвестны. Взрывы также были слышны в Чернигове и Броварах.

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