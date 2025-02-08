ВСУ пытались ударить по нефтеперекачивающей станции в российском регионе

Shot: ВСУ пытались атаковать нефтеперекачивающую станцию в Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по нефтеперекачивающей станции в Ростовской области с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, целью атаки была станция, находящаяся неподалеку от поселка Чертково. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Ранее над Ростовом-на-Дону прогремели взрывы. По словам местных жителей, в городе было слышно не менее пяти взрывов.

До этого на территории ЖК в Москве взорвался газовый баллон. После этого в здании начался пожар.