В московском ЖК прогремел взрыв

В московском ЖК «UNO Головинские пруды» произошел взрыв. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В незаселенном доме на Михалковской улице взорвался газовый баллон, в результате чего были разрушены стены двух квартир. После этого в здании вспыхнул пожар, в настоящий момент он почти потушен.
Уточняется, что никто не пострадал. По предварительным данным, взрыв произошел из-за ошибки рабочих.
Ранее взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в Самаре. Предварительно, причиной случившегося стал бытовой газ.