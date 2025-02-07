В московском ЖК прогремел взрыв

В строящемся доме в Москве взорвался газовый баллон

В московском ЖК «UNO Головинские пруды» произошел взрыв. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В незаселенном доме на Михалковской улице взорвался газовый баллон, в результате чего были разрушены стены двух квартир. После этого в здании вспыхнул пожар, в настоящий момент он почти потушен.

Уточняется, что никто не пострадал. По предварительным данным, взрыв произошел из-за ошибки рабочих.

Ранее взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в Самаре. Предварительно, причиной случившегося стал бытовой газ.