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08:54, 7 февраля 2025Россия

В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

В Самаре газ взорвался в многоэтажном доме на проспекте Кирова
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Самаре в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв. Об этом сообщил собеседник «Известий».

Взрыв, как уточняется, произошел на проспекте Кирова в доме номер 371. Данных о пострадавших пока нет, на место происшествия прибывают оперативные службы. Предварительно, причиной случившегося стал бытовой газ.

3 февраля в курортном городе Туапсе Краснодарского края один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном жилом доме на улице Горького. На видео сняли последствия хлопка.

В конце января взрыв прогремел в жилом доме под Москвой. В Балашихе тогда взорвался газовый баллон в микрорайоне Новое Измайлово.

ЖЗЛ
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